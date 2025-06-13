В Харькове студенты смогут очно учиться несмотря на обстрелы

В Харькове открыли безопасное учебное пространство — видео
В Харькове в пятницу, 13 июня, открыли новый безопасный учебно-практический центр в профессионально-техническом заведении. Его особенностью является наличие укрытия, чтобы можно было проводить очные занятия.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Открытие учебного пространства с укрытием
Так, с сегодняшнего дня в Харькове заработал современный учебно-практический центр, оборудованный на базе профтеха.
В нем есть укрытие, что позволяет проводить занятия оффлайн, несмотря на угрозу обстрелов. Известно, что центр создали в рамках украинско-швейцарского проекта.
Организаторы мероприятия сообщили Новини.LIVE, что благодаря безопасному пространству студенты могут вживую осваивать новые профессии, а город получит специалистов, которых ощутимо не хватает.
Напомним, в Купянске критическая ситуация, враг продолжает ежедневно атаковать город. Линия фронта от него расположена в нескольких километрах.
Также жителей Купянска призвали быть осторожными, поскольку оккупанты дистанционно минируют даже обочины.
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