В Харькове студенты смогут очно учиться несмотря на обстрелы

Мэр Харькова Игорь Терехов на открытии. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в пятницу, 13 июня, открыли новый безопасный учебно-практический центр в профессионально-техническом заведении. Его особенностью является наличие укрытия, чтобы можно было проводить очные занятия.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Открытие учебного пространства с укрытием

Так, с сегодняшнего дня в Харькове заработал современный учебно-практический центр, оборудованный на базе профтеха.

Открытие пространства. Фото: Новини.LIVE

В нем есть укрытие, что позволяет проводить занятия оффлайн, несмотря на угрозу обстрелов. Известно, что центр создали в рамках украинско-швейцарского проекта.

Открытие пространства. Фото: Новини.LIVE

Организаторы мероприятия сообщили Новини.LIVE, что благодаря безопасному пространству студенты могут вживую осваивать новые профессии, а город получит специалистов, которых ощутимо не хватает.

Учебное пространство. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Купянске критическая ситуация, враг продолжает ежедневно атаковать город. Линия фронта от него расположена в нескольких километрах.

Также жителей Купянска призвали быть осторожными, поскольку оккупанты дистанционно минируют даже обочины.