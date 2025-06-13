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Главная Харьков В Харькове открыли безопасное учебное пространство — видео

В Харькове открыли безопасное учебное пространство — видео

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Дата публикации 13 июня 2025 18:19
В Харькове студенты смогут очно учиться несмотря на обстрелы
Мэр Харькова Игорь Терехов на открытии. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Открытие учебного пространства с укрытием

В Харькове в пятницу, 13 июня, открыли новый безопасный учебно-практический центр в профессионально-техническом заведении. Его особенностью является наличие укрытия, чтобы можно было проводить очные занятия.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Открытие учебного пространства с укрытием

Так, с сегодняшнего дня в Харькове заработал современный учебно-практический центр, оборудованный на базе профтеха.

Сучасний навчально-практичний центр на базі профтеху у Харкові
Открытие пространства. Фото: Новини.LIVE

В нем есть укрытие, что позволяет проводить занятия оффлайн, несмотря на угрозу обстрелов. Известно, что центр создали в рамках украинско-швейцарского проекта.

Облаштоване укриття всередині навчального центру для безпечного навчання
Открытие пространства. Фото: Новини.LIVE

Организаторы мероприятия сообщили Новини.LIVE, что благодаря безопасному пространству студенты могут вживую осваивать новые профессии, а город получит специалистов, которых ощутимо не хватает.

Відкриття безпечного освітнього простору у Харкові 13 червня
Учебное пространство. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Купянске критическая ситуация, враг продолжает ежедневно атаковать город. Линия фронта от него расположена в нескольких километрах.

Также жителей Купянска призвали быть осторожными, поскольку оккупанты дистанционно минируют даже обочины.

Харьков студенты учеба Игорь Терехов война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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