В Харькове БпЛА попал в квартиру - есть пострадавшие

В Харькове известно о двух раненых из-за атаки дрона
Российские войска в среду, 2 апреля, совершили атаку на Харьков. Один из вражеских беспилотников попал в квартиру, пострадали люди.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
Атака на Харьков 2 апреля
"Есть предварительная информация о двух пострадавших, находившихся в квартире по которой ударил беспилотник", — говорится в сообщении.
По словам городского головы, также повреждены несколько авто во дворе дома.
Председатель ОГА Олег Синегубов уточнил, что пострадали 65-летняя и 10-летний мальчик.
"Медики оказывают всю необходимую помощь", — добавил он.
Напомним, в Харькове прогремел взрыв. Терехов сообщил, что вражеский БпЛА ударил по восьмому этажу многоквартирного дома в Киевском районе.
Также оккупанты обстреляли Харьков ночью. В одном из районов были попадания, разгорелись пожары и есть пострадавшие.
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