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В Харькове известно о двух раненых из-за атаки дрона

2 апреля 2025 16:46
Евгения Брюховецкая - редактор
В Харькове БпЛА попал в квартиру - есть пострадавшие
Скорая помощь. Иллюстративное фото: Харьковская ОГА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в среду, 2 апреля, совершили атаку на Харьков. Один из вражеских беспилотников попал в квартиру, пострадали люди.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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"Есть предварительная информация о двух пострадавших, находившихся в квартире по которой ударил беспилотник", — говорится в сообщении.

По словам городского головы, также повреждены несколько авто во дворе дома.

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Скриншот поста Терехова

Председатель ОГА Олег Синегубов уточнил, что пострадали 65-летняя и 10-летний мальчик.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", — добавил он.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, в Харькове прогремел взрыв. Терехов сообщил, что вражеский БпЛА ударил по восьмому этажу многоквартирного дома в Киевском районе.

Также оккупанты обстреляли Харьков ночью. В одном из районов были попадания, разгорелись пожары и есть пострадавшие.

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