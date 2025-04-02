В Харькове БпЛА попал в квартиру - есть пострадавшие

Скорая помощь. Иллюстративное фото: Харьковская ОГА

Российские войска в среду, 2 апреля, совершили атаку на Харьков. Один из вражеских беспилотников попал в квартиру, пострадали люди.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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Атака на Харьков 2 апреля

"Есть предварительная информация о двух пострадавших, находившихся в квартире по которой ударил беспилотник", — говорится в сообщении.

По словам городского головы, также повреждены несколько авто во дворе дома.

Скриншот поста Терехова

Председатель ОГА Олег Синегубов уточнил, что пострадали 65-летняя и 10-летний мальчик.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", — добавил он.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, в Харькове прогремел взрыв. Терехов сообщил, что вражеский БпЛА ударил по восьмому этажу многоквартирного дома в Киевском районе.

Также оккупанты обстреляли Харьков ночью. В одном из районов были попадания, разгорелись пожары и есть пострадавшие.