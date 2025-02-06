Обстрел рынка в Харькове 5 февраля — что появится на его месте

Разрушенный рынок в Харькове после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Президент концерна "АВЭК и КО" Андрей Винаков рассказал, что в Харькове работают над восстановлением крупнейшего рынка в городе, который поздно вечером 5 февраля атаковали оккупанты. Сейчас там приводят в порядок поврежденные павильоны.

Об этом Андрей Винаков сообщил в комментарии Новини.LIVE.

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"Безусловно, восстановление рынка будет. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы привести в порядок поврежденные павильоны", — сказал Винаков.

По его словам, у мэрии есть согласованный с предпринимателями план восстановления Харькова. На этом месте обязательно появится современный торговый центр европейского образца.

"Сейчас работаем над восстановлением. Сказать, что уже начинаем строительство чего-то нового, пока не можем, хотя очень этого хотим", — добавил президент концерна.

Напомним, поздно вечером 5 февраля армия РФ атаковала Харьков дронами и разрушила крупнейший рынок города в Киевском районе.

Продавец из "Барабашово" прокомментировал атаку и напомнил, что рынок уже претерпел значительные разрушения в 2022 году во время вражеских обстрелов.

Новини.LIVE показали кадры разрушенного рынка в городе, куда попал российских БпЛА "Герань-2".