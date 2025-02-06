Обстріл ринку в Харкові 5 лютого — що з'явиться на його місці

Зруйнований ринок у Харкові після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Президент концерну "АВЕК та КО" Андрій Вінаков розповів, що у Харкові працюють над відновленням найбільшого ринку в місті, який пізно ввечері 5 лютого атакували окупанти. Зараз там приводять до ладу пошкодженні павільйони.

Про це Андрій Вінаков повідомив у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Що з'явиться на місці пошкодженого ринку у Харкові

"Безумовно, відновлення ринку буде. Зараз ми зосереджені на тому, щоб привести до ладу пошкоджені павільйони", — сказав Вінаков.

За його словами, у мерії є узгоджений із підприємцями план відновлення Харкова. На цьому місці обов’язково з’явиться сучасний торгівельний центр європейського зразка.

"Наразі працюємо над відновленням. Сказати, що вже починаємо будівництво чогось нового, поки не можемо, хоча дуже цього хочемо", — додав президент концерну.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 лютого армія РФ атакувала Харків дронами і зруйнувала найбільший ринок міста у Київському районі.

Продавець з "Барабашово" прокоментував атаку і нагадав, що ринок уже зазнав значних руйнувань у 2022 році під час ворожих обстрілів.

Новини.LIVE показали кадри зруйнованого ринку в місті, куди влучив російських БпЛА "Герань-2".