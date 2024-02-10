Обстрел Харькова сегодня 10 февраля - обнаружены останки погибших

Пожар после обстрела Харькова. Фото: скриншот

В результате обстрела Харькова в ночь на 10 февраля, спасатели находят тела погибших. В частности, обнаружены останки трех детей.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в субботу, 10 февраля.

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Прокуратура сообщает, что спасатели обнаружили тела четырех людей. При этом из них оказались останки трех детей.

Также сообщается, что поисково-спасательные работы продолжаются. Сотрудники ГСЧС пытаются ликвидировать пожар после обстрела, а медики предоставляют помощь пострадавшим.

Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3700 кв. м.

Позже глава Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко рассказал о повреждениях зданий в центре.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о местах попадания после обстрела.

Тем временем прокуратура сообщила, что спасатели обнаружили тело погибшего во время пожара. Но вскоре количество жертв резко возросло. Среди погибших есть дети.