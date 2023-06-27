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В Харькове разоблачили очередного любителя "русского мира"

27 июня 2023 13:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове разоблачили очередного любителя "русского мира"
На мужчину надевают наручники (иллюстративное фото) Фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Правоохранители разоблачили харьковчанина, публично поддерживавшего действия РФ. Немышлянская окружная прокуратура сообщила о подозрении 56-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Следствием установлено, что в ноябре прошлого года мужчина находился в одном из спортивных залов Харькова. Во время тренировки он вступил в словесную перепалку с другими посетителями из-за политических взглядов.

Задержанный харьковчанин, публично поддерживавший действия РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

"Харьковчанин начал говорить, что "Крым принадлежат России", и мечтает, чтобы как можно скорее произошло полное "освобождение Украины", — рассказывают в прокуратуре.

На этом прокремлевский поклонник не остановился. Он добавил, что смерти украинцев — это "издержки войны".

Мужчине грозит уголовная ответственность с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, что СБУ разоблачила в Харькове интернет-агитатора, поддерживавшего вооруженную агрессию России. Коллаборант выставил фото с надписью: "Русские идут! Будем воевать до последнего украинца".

Также мы рассказывали, что в Харьковской области будут судить трех коллаборантов, работавших в псевдоохранном органе. По информации следствия, во время оккупации Изюма в 2023 году трое мужчин пошли работать в незаконный правоохранительный орган — "Изюмское отделение полиции УВД ВГА Харьковской области".

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