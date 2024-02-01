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В Харькове разоблачили руководителей роддома на начислении себе больших сумм премий

1 февраля 2024 15:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове разоблачили руководителей роддома на начислении себе больших сумм премий
Правоохранители и задержанные руководители роддома в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове разоблачили директора и главного бухгалтера одного из родильных домов, которые безосновательно насчитали себе доплат и премий более чем на 400 тысяч гривен. Это происходило в период с октября 2022 по июль 2023 года.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении директору и главному бухгалтеру одного из харьковских роддомов по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2022 года подозреваемые "договорились" об изменениях условий сотрудничества на более выгодные. Директор предложила главному бухгалтеру игнорировать ее завышенный должностной оклад.

Руководитель пообещала ежемесячно подписывать приказы о премировании своей сообщницы. В прокуратуре отметили, что она знала, что, согласно Положению о порядке установления надбавок и доплат и штатного расписания, надбавки и доплаты главному бухгалтеру не предусмотрены.

В период с октября 2022 года по июль 2023 года фигуранты безосновательно начисляли себе доплаты и премии. Им удалось "заработать" более 400 тыс. гривен.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот
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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области бывшая глава сельского совета завладела бюджетными средствами. Кроме того, ее обвиняют в госизмене.

Также мы писали, что в Харьковской области впервые вынесен приговор о пожизненном заключении бывшему сотруднику полиции за измену. Этот человек передавал сведения о расположении ВСУ и правоохранительных органов российской ФСБ.

Харьков
премия
деньги
прокуратура
родильный дом

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