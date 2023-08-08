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В Харькове разоблачили предпринимателя, который финансировал Россию

8 августа 2023 12:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове разоблачили предпринимателя, который финансировал Россию
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове задержали 43-летнего предпринимателя, который финансировал Россию. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 43-летнему мужчине по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Досудебным расследование было установлено, что после начала полномасштабного вторжения РФ директор харьковского ООО продолжил тесные деловые связи с россиянином, который является владельцем материнской компании в Москве. Фигуранты разработали "схему", чтобы замаскировать свою деятельность.

Правонарушитель из Харькова заказывал у фирмы РФ товары через подставных турецких предпринимателей под видом того, что продукция произведена в Турции. Деньги поступали на счет московской компании, которая пополняла бюджет РФ.

"Материалы в отношении гражданина РФ выделены в отдельное уголовное производство", — добавили в прокуратуре.

Напомним, предприниматель во время оккупации города Купянск вступил в "дружеские" отношения с оккупантами и активно занимался общей хозяйственной деятельностью. Мужчине грозит уголовная ответственность за коллаборационную деятельность.

Также мы писали, что следователи сообщили жителю Харьковского района о подозрении в поддержке российской агрессии и незаконном хранении боеприпасов. Мужчина распространял на своей странице фото и видеоматериалы с пророссийскими нарративами.

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