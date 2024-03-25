Правоохранители и задержанный псевдоволонтер. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове разоблачили псевдоволонтера, который обещал помочь с эвакуацией людей и домашних питомцев. Ему объявили подозрение по факту мошенничества.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 25 марта.

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"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 35-летнему мужчине по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ранее судимый за совершение корыстных преступлений мужчина в феврале 2024 года разместил на онлайн-платформе объявления, в которых предлагал помощь в вывозе людей и домашних любимцев, в том числе с прифронтовых территорий.

После получения предоплаты якобы за бензин, которую потерпевшие переводили на карту мужчины, фигурант переставал выходить на связь.

Правоохранители установили более десяти человек, пострадавших от действий мошенника.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, украинские контрразведчики эффективно выполнили операцию задержания обвиняемого в измене Украины. Мужчина передавал вражеским войскам данные, способствовавшие их успешным воздушным атакам на территорию Харькова, минуя системы ПВО.

Также Служба безопасности Украины задержала приспешника российских оккупантов, который следил за украинскими военными. Фигурант также дежурил на блокпостах захватчиков во время боев за Харьков.