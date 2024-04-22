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В Харькове разоблачили поклонника СССР, который распространял коммунистическую символику в сети

22 апреля 2024 17:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове разоблачили поклонника СССР, который распространял коммунистическую символику в сети
Сотрудник прокуратуры и правонарушитель в суде. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове разоблачили поклонника СССР, который распространял коммунистическую символику в интернете. Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 22 апреля.

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Распространение коммунистической символики в интернете

"При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова заочно сообщено о подозрении 41-летнему мужчине по фактам распространения, использования коммунистической символики с использованием средств массовой информации, а также распространения материалов с публичными призывами совершения действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

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Поклонник СССР, распространявший коммунистическую символику в сети. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Подозреваемым является житель Харькова, который еще в 2019 году создал и администрировал сообщество в социальной сети Facebook. Там он распространял коммунистическую символику.

Следствием установлено, что фигурант публиковал сообщения, посвященные "дню рождения комсомола", утверждал, что "Украина — колония", сопровождая это изображениями герба СССР.

Злоумышленник также опубликовал изображение карты Украины, где показаны так называемые "территориальные подарки" Ленина и Хрущева с подписью "Формирование территории современной Украины".

Фигурант делал репосты публикаций пропагандистских российских медиа, где искажались и перекручивались исторические факты.

"Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск", — говорится в сообщении.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области разоблачили и обезвредили вражескую агентурную сеть, которая планировала передать врагу технологические разработки в сфере энергетики. Все участники группировки находятся под стражей.

Также в Харьковской области разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами, когда те захватили Купянск. После деоккупации предательница заняла нейтральную позицию. Ей сообщили о подозрении.

Харьков
СССР
прокуратура
подозрение
розыск

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