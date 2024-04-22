В Харькове разоблачили поклонника СССР, который распространял коммунистическую символику в сети
В Харькове разоблачили поклонника СССР, который распространял коммунистическую символику в интернете. Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 22 апреля.
Распространение коммунистической символики в интернете
"При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова заочно сообщено о подозрении 41-летнему мужчине по фактам распространения, использования коммунистической символики с использованием средств массовой информации, а также распространения материалов с публичными призывами совершения действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", — говорится в сообщении.
Подозреваемым является житель Харькова, который еще в 2019 году создал и администрировал сообщество в социальной сети Facebook. Там он распространял коммунистическую символику.
Следствием установлено, что фигурант публиковал сообщения, посвященные "дню рождения комсомола", утверждал, что "Украина — колония", сопровождая это изображениями герба СССР.
Злоумышленник также опубликовал изображение карты Украины, где показаны так называемые "территориальные подарки" Ленина и Хрущева с подписью "Формирование территории современной Украины".
Фигурант делал репосты публикаций пропагандистских российских медиа, где искажались и перекручивались исторические факты.
"Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск", — говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области разоблачили и обезвредили вражескую агентурную сеть, которая планировала передать врагу технологические разработки в сфере энергетики. Все участники группировки находятся под стражей.
Также в Харьковской области разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами, когда те захватили Купянск. После деоккупации предательница заняла нейтральную позицию. Ей сообщили о подозрении.
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