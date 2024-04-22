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У Харкові викрили шанувальника СРСР, який поширював комуністичну символіку в мережі

22 квітня 2024 17:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові викрили шанувальника СРСР, який поширював комуністичну символіку в мережі
Співробітник прокуратури та правопорушник в суді. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові викрили шанувальника СРСР, який поширював комуністичну символіку в інтернеті. Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в понеділок, 22 квітня.

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Поширення комуністичної символіки в інтернеті

"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова заочно повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактами поширення, використання комуністичної символіки із використанням засобів масової інформації, а також розповсюдження матеріалів з публічними закликами вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України", — йдеться у повідомленні.

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Шанувальник СРСР, який поширював комуністичну символіку в мережі. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Підозрюваним є житель Харкова, який ще в 2019 році створив і адміністрував спільноту в соціальній мережі Facebook. Там він поширював комуністичну символіку. 

Слідством встановлено, що фігурант публікував дописи, присвячені "дню рождения комсомола", стверджував, що "Украина — колония", супроводжуючи це зображеннями герба СРСР.

Зловмисник також опублікував зображення карти України, де показані так звані "територіальні подарунки" Леніна і Хрущова, з підписом "Формирование территории современной Украины".

Фігурант робив репости публікацій пропагандистських російських медіа, де викривлялись і перекручувались історичні факти.

"Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук", — йдеться у повідомленні.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області викрили та знешкодили ворожу агентурну мережу, яка планувала передати ворогу технологічні розробки у сфері енергетики. Наразі усі учасники угруповання перебуває під вартою.

Також на Харківщині викрили 61-річну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами, коли ті захопили Куп'янськ. Після деокупації зрадниця зайняла нейтральну позицію. Їй наразі повідомили про підозру. 

Харків
СРСР
прокуратура
підозра
розшук

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