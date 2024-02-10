В Харькове в результате атаки дронов в доме погибла целая семья — новые подробности

Следственные действия в доме, где погибла семья. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной атаки российских дронов по Харькову в частном доме погибла целая семья. Продолжаются поиски тела одного из детей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 10 февраля.

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"В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из пяти человек: муж с женой и трое их детей — семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики", — говорится в сообщении.

Дом, где погибла семья. Фото: Новини.LIVE

Так, в коридоре дома спасатели обнаружили тело мужчины, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Однако младшему мальчику еще не удалось найти, поиски продолжаются.

По словам Синегубова, возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, на которой находится жилищный сектор.

Следственные действия в доме, где погибла семья. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. Ранения получили 61-летняя и 39-летняя женщина и 45-летний мужчина.

На месте работают соответствующие службы, устанавливаются обстоятельства.

Спасатели на месте пожара Фото: Новини.LIVE

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3700 кв. м.

Позже глава Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко рассказал о повреждении зданий в центре.

Также мы писали, что спасатели находят тела погибших в результате ночной атаки по Харькову. В частности, обнаружены останки троих детей.