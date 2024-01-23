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В Харькове в результате обстрела умерла еще одна женщина, — Болвинов

23 января 2024 12:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харькове в результате обстрела умерла еще одна женщина, — Болвинов
Спасатели разбирают завалы в результате обстрелов РФ. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Число погибших в результате обстрела Харькова сегодня утром возросло до пяти. В больнице умерла 59-летняя женщина, которая имела серьезные травмы.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Болвинов рассказал, что в больнице умерла 59-летняя раненая во время ракетных ударов по Харькову. По его данным, женщина получила взрывную травму, осколковые ранения головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости и обеих ног.

"Медики боролись за их жизнь, но спасти не смогли", — отметил он.

Всего в результате ракетных ударов по Харькову погибли пять человек:

  • прохожий мужчина умер возле полуразрушенной девятиэтажки;
  • из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать женщину, она не выжила;
  • женщина — бухгалтер научного предприятия, тоже попавшего под удар РФ;
  • четвертую жертву смогут опознать только посредством анализа ДНК: после попадания в частный дом тело разорвало;
  • 59-летняя женщина скончалась в больнице, получив ранения.

Кроме того, в Харьковской ОВА рассказали, что количество пострадавших возросло до 51 человека.

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Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

В результате ракетного удара по Харькову утром, 23 января, без света осталось почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

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Харьков
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ракетный удар

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