В Харькове в результате обстрела умерла еще одна женщина, — Болвинов
Число погибших в результате обстрела Харькова сегодня утром возросло до пяти. В больнице умерла 59-летняя женщина, которая имела серьезные травмы.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Ракетный обстрел Харькова 23 января: сколько людей погибло
Болвинов рассказал, что в больнице умерла 59-летняя раненая во время ракетных ударов по Харькову. По его данным, женщина получила взрывную травму, осколковые ранения головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости и обеих ног.
"Медики боролись за их жизнь, но спасти не смогли", — отметил он.
Всего в результате ракетных ударов по Харькову погибли пять человек:
- прохожий мужчина умер возле полуразрушенной девятиэтажки;
- из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать женщину, она не выжила;
- женщина — бухгалтер научного предприятия, тоже попавшего под удар РФ;
- четвертую жертву смогут опознать только посредством анализа ДНК: после попадания в частный дом тело разорвало;
- 59-летняя женщина скончалась в больнице, получив ранения.
Кроме того, в Харьковской ОВА рассказали, что количество пострадавших возросло до 51 человека.
Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.
В результате ракетного удара по Харькову утром, 23 января, без света осталось почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.
Читайте Новини.LIVE!