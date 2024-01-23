У Харкові внаслідок обстрілу померла ще одна жінка, — Болвінов

Рятувальники розбирають завали внаслідок обстрілів РФ. Фото: Новини.LIVE

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова сьогодні вранці зросла до п'яти. В лікарні померла 59-річна жінка, яка мала серйозні травми.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Болвінов розповів, що у лікарні померла 59-річна поранена під час ракетних ударів по Харкову. За його даними, жінка отримала вибухову травму, уламкові поранення голови, шиї, грудної клітини, черевної порожнини та обох ніг.

"Медики боролися за її життя, але врятувати не змогли", — зазначив він.

Загалом, внаслідок ракетних ударів по Харкову загинули п'ятеро людей:

перехожий чоловік помер біля напівзруйнованої дев'ятиповерхівки;

з-під завалів п'ятиповерхового будинку вдалося дістати жінку, вона не вижила;

жінка — бухгалтер наукового підприємства, що теж потрапило під удар РФ;

четверту жертву зможуть опізнати лише за допомогою аналізу ДНК: після влучання у приватний будинок тіло розірвало;

59-річна жінка, отримавши поранення, померла в лікарні.

Крім того, в Харківській ОВА розповіли, що кількість постраждалих зросла до 51 людини.



Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. В місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.