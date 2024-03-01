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В Харькове почтили память погибших от ракетного удара РФ по зданию ОГА

1 марта 2024 13:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове почтили память погибших от ракетного удара РФ по зданию ОГА
Люди почтили память погибших от ракетного удара РФ по зданию Харьковской ОГА. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове в пятницу, 1 марта, вторая годовщина российского удара по зданию областной военной администрации. Жители города почтили память погибших.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места происшествия.

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К зданию администрации, где размещен плакат с именами и фотографиями погибших, принесли цветы.

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Цветы возле Харьковской ОВА. Фото: Новини.LIVE

Среди пришедших сегодня в Харьковскую ОВА — двоюродный брат погибшего Максим. По его словам, брат был спасателем. Он с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину пошел добровольцем, чтобы стать на защиту своей страны.

"Когда еще были слухи о начале войны, брат говорил мне, что он никуда не поедет и будет оставаться здесь. 26 декабря ему дали в подчинение 30 новобранцев, которые не имели никаких навыков. Когда был удар, он эвакуировал своих людей, а сам ушел назад, там его и завалило", — рассказал Максим.

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Люди почтили память погибших от ракетного удара РФ по зданию Харьковской ОГА. Фото: Новини.LIVE
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Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

Удар по Харьковской ОВА 1 марта

1 марта 2022 года российские оккупанты ударили по зданию ОВА и "Укртелекома", которое рядом. Одна из вражеских ракет была 9М723 "Искандер", другой тип вооружения установить не удалось. Вероятно, это была ФАБ-500. 

В результате российской атаки погибли 44 человека, еще 15 — были ранены.

В июне 2022 года здание признано не подлежащим восстановлению. Уже 28 августа российская армия обстреляла ОВА снова. Одна ракета образовала воронку на площади, вторая — разрушила трехэтажное здание.

Напомним, 28 февраля оккупанты произвели обстрел поселка Великий Бурлук Харьковской области. Оккупанты атаковали населенный пункт управляемыми авиационными бомбами.

Также недавно россияне нанесли удар по Купянску. В результате были разрушены кафе и церковь. Погибли два человека, пятеро получили ранения.

война
смерть
Харьков
обстрелы
оккупанты

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