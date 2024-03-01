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У Харкові вшанували пам'ять загиблих від ракетного удару РФ по будівлі ОДА

1 березня 2024 13:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові вшанували пам'ять загиблих від ракетного удару РФ по будівлі ОДА
Люди вшанували пам'ять загиблих від ракетного удару РФ по будівлі Харківської ОДА. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові у п'ятницю, 1 березня, другі роковини російського удару по будівлі обласної військової адміністрації. Жителі міста вшанували пам'ять загиблих. 

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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До будівлі адміністрації, де розміщений плакат з іменами та фотографіями загиблих людей, принесли квіти. 

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Квіти біля Харківської ОВА. Фото: Новини.LIVE

Серед тих, хто прийшов сьогодні до Харківської ОВА, двоюрідний брат загиблого Максим. За його словами, брат був рятувальником. Він з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов добровольцем, щоб стати на захист своєї країни. 

"Коли ще були чутки про початок війни, брат казав мені, що він нікуди не поїде та буде залишатися тут. 26 грудня йому дали в підпорядкування 30 новобранців, які не мали ніяких навичок. Коли був удар, він своїх людей евакуював, а сам пішов назад, там його і завалило", — розповів Максим.

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Люди вшанували пам'ять загиблих від ракетного удару РФ по будівлі Харківської ОДА. Фото: Новини.LIVE
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Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

Удар по Харківській ОВА 1 березня

1 березня 2022 року російські окупанти вдарили по будівлях ОВА та "Укртелекому", що поряд. Одна з ворожих ракет була 9М723 "Іскандер", інший тип озброєння встановити не вдалося. Ймовірно, це була ФАБ-500. 

Внаслідок російської атаки загинули 44 людини, ще 15 було поранено.

У червні 2022 року будівлю визнано такою, що не підлягає відновленню. Вже 28 серпня російська армія обстріляла ОВА знову. Одна ракета утворила вирву на площі, друга зруйнувала триповерхову будівлю. 

Нагадаємо, 28 лютого окупанти здійснили обстріл селища Великий Бурлук Харківської області. Окупанти атакували населений пункт керованими авіаційними бомбами.

Також нещодавно росіяни завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього були зруйновані кафе та церква. Загинуло двоє осіб, п'ятеро зазнали поранень.

війна
смерть
Харків
обстріли
окупанти

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