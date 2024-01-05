В Харькове устанавливают страну-производителя ракет, которыми Россия ударила 2 января

Обломки ракеты. Фото: Facebook/Харьковская областная прокуратура

Россияне ударили ракетами по Харькову утром 2 января, в результате чего было три попадания в Шевченковском районе. Прокуратура совместно с другими ведомствами устанавливает страну производства выпущенных по городу ракет.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Так, в результате ракетной атаки на Харьков 2 января погибли два человека, еще 62 ранены.

"Сегодня прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет", — говорится в сообщении.

Обломки ракеты. Фото: Facebook/Харьковская областная прокуратура

Целью этого является проверка версии производства указанных ракетных боеприпасов за пределами России. Сведения, полученные при дополнительном осмотре, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрывотехнической и военной экспертиз.

Обломки ракеты. Фото: Facebook/Харьковская областная прокуратура

Отмечается, что смотр проводили прокуроры областной прокуратуры, следователи полиции, работники СБУ и сотрудники Научного центра Воздушных Сил Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Следственные действия продолжаются.

Обломки ракеты. Фото: Facebook/Харьковская областная прокуратура

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что 2 января захватчики ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

Также мы писали, что российские войска еще раз обстреляли Шевченковский район Харькова ракетами С-300. При этом в последнее время россияне пытаются ударить именно по центральной части города.