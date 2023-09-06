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В Харькове взяли под стражу мужчину, который стрелял по автомобилю с супругами

6 сентября 2023 09:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове взяли под стражу мужчину, который стрелял по автомобилю с супругами
Мужчина, устроивший стрельбу в центре Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове взяли под стражу мужчину, который устроил стрельбу в центре города. Он стрелял по автомобилю с супругами.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Стрельба в центре Харькова

"При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении ранее судимому 26-летнему мужчине по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что днем, 8 августа этого года, мужчина, находясь на ул. Куликовской в Харькове открыл стрельбу из пистолета.

Фигурант стрелял по элитному автомобилю, когда из него выходили супруги. Мужчина и женщина среагировали и спрятались в авто. В результате стрельбы транспортное средство получило повреждения.

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Оружие правонарушителя. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

После этого фигурант скрылся с места происшествия, однако был разоблачен правоохранителями.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 ноября 2023 года включительно", — говорится в сообщении.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, суд отправил на 11 лет за решетку жительницу города Харькова, корректировавшую воздушные атаки агрессора. По ее наводке оккупанты осуществляли ракетные удары по жилым массивам города.

Также мы писали, что в Харькове будут судить мошенника, продававшего несуществующих собак в интернете. Фигурант получал от пострадавших от 3500 до 12500 грн.

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