В Харькове взяли под стражу мужчину, который стрелял по автомобилю с супругами
В Харькове взяли под стражу мужчину, который устроил стрельбу в центре города. Он стрелял по автомобилю с супругами.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Стрельба в центре Харькова
"При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении ранее судимому 26-летнему мужчине по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что днем, 8 августа этого года, мужчина, находясь на ул. Куликовской в Харькове открыл стрельбу из пистолета.
Фигурант стрелял по элитному автомобилю, когда из него выходили супруги. Мужчина и женщина среагировали и спрятались в авто. В результате стрельбы транспортное средство получило повреждения.
После этого фигурант скрылся с места происшествия, однако был разоблачен правоохранителями.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 ноября 2023 года включительно", — говорится в сообщении.
Напомним, суд отправил на 11 лет за решетку жительницу города Харькова, корректировавшую воздушные атаки агрессора. По ее наводке оккупанты осуществляли ракетные удары по жилым массивам города.
Также мы писали, что в Харькове будут судить мошенника, продававшего несуществующих собак в интернете. Фигурант получал от пострадавших от 3500 до 12500 грн.