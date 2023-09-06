У Харкові взяли під варту чоловіка, який стріляв по автомобілю з подружжям

Чоловік, який влаштував стрілянину в центрі Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові взяли під варту чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі міста. Він стріляв по автомобілю з подружжям.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру раніше судимому 26-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вдень, 8 серпня цього року, чоловік, перебуваючи на вул. Куликівській у Харкові, відкрив стрілянину з пістолета.

Фігурант стріляв по елітному автомобілю, коли з нього виходило подружжя. Чоловік та жінка зреагували та сховались в авто. Внаслідок стрілянини транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Зброя правопорушника. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Після цього фігурант втік з місця події, однак був викритий правоохоронцями.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 листопада 2023 року включно", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, суд відправив на 11 років за ґрати мешканку міста Харкова, яка коригувала повітряні атаки агресора. За її наводкою окупанти здійснювали ракетні удари по житлових масивах міста.

Також ми писали, що у Харкові судитимуть шахрая, який продавав неіснуючих собак в інтернеті. Фігурант отримував від потерпілих від 3 500 до 12 500 грн.