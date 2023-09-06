У Харкові взяли під варту чоловіка, який стріляв по автомобілю з подружжям
У Харкові взяли під варту чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі міста. Він стріляв по автомобілю з подружжям.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Стрілянина в центрі Харкова
"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру раніше судимому 26-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вдень, 8 серпня цього року, чоловік, перебуваючи на вул. Куликівській у Харкові, відкрив стрілянину з пістолета.
Фігурант стріляв по елітному автомобілю, коли з нього виходило подружжя. Чоловік та жінка зреагували та сховались в авто. Внаслідок стрілянини транспортний засіб зазнав пошкоджень.
Після цього фігурант втік з місця події, однак був викритий правоохоронцями.
"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 листопада 2023 року включно", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, суд відправив на 11 років за ґрати мешканку міста Харкова, яка коригувала повітряні атаки агресора. За її наводкою окупанти здійснювали ракетні удари по житлових масивах міста.
Також ми писали, що у Харкові судитимуть шахрая, який продавав неіснуючих собак в інтернеті. Фігурант отримував від потерпілих від 3 500 до 12 500 грн.