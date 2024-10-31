Из-под обстрелявшего РФ дома в Харькове достали еще одно тело

Спасатели достали тело. Фото: Новини.LIVE

В Харькове из-под завалов многоэтажки в четверг, 31 октября, извлекли тело погибшего мужчины. Дом пострадал из-за очередного российского обстрела управляемой авиационной бомбой.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Чубенко, погибшему мужчине, который проживал в доме, примерно 25-30 лет. Таким образом, количество жертв из-за вражеского удара в Салтовском районе Харькова возросло до двух.

Известно, что его тело обнаружили собаки-спасатели.

Ранее мы писали, что в результате российской атаки на город погиб 15-летний мальчик. Он находился на первом этаже девятиэтажки в момент удара.

На месте удара побывали корреспонденты Новини.LIVE и показали кадры последствий террористического акта России.