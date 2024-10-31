Из-под обстрелявшего РФ дома в Харькове достали еще одно тело

В Харькове из-под завалов достали тело мужчины — видео
В Харькове из-под завалов многоэтажки в четверг, 31 октября, извлекли тело погибшего мужчины. Дом пострадал из-за очередного российского обстрела управляемой авиационной бомбой.
Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Новини.LIVE.
Атака на Харьков 31 октября
По словам Чубенко, погибшему мужчине, который проживал в доме, примерно 25-30 лет. Таким образом, количество жертв из-за вражеского удара в Салтовском районе Харькова возросло до двух.
Известно, что его тело обнаружили собаки-спасатели.
Ранее мы писали, что в результате российской атаки на город погиб 15-летний мальчик. Он находился на первом этаже девятиэтажки в момент удара.
На месте удара побывали корреспонденты Новини.LIVE и показали кадры последствий террористического акта России.
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