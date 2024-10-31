З-під будинку в Харкові, який обстріляла РФ, дістали ще одне тіло

Рятувальники дістали тіло. Фото: Новини.LIVE

У Харкові з-під завалів багатоповерхівки у четвер, 31 жовтня, дістали тіло загиблого чоловіка. Будинок постраждав через черговий російський обстріл керованою авіаційною бомбою.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE.

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За словами Чубенка, загиблому чоловіку, що мешкав у будинку, приблизно 25-30 років. Таким чином, кількість жертв внаслідок ворожого удару у Салтівському районі Харкова зросла до двох.

Відомо, що його тіло раніше виявили собаки-рятувальники.

Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки на місто загинув 15-річний хлопчик. Він перебував на першому поверсі девʼятиповерхівки в момент удару.

На місці удару побували кореспонденти Новини.LIVE та показали кадри наслідків терористичного акту Росії.