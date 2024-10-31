З-під будинку в Харкові, який обстріляла РФ, дістали ще одне тіло

У Харкові з-під завалів дістали тіло чоловіка — відео
У Харкові з-під завалів багатоповерхівки у четвер, 31 жовтня, дістали тіло загиблого чоловіка. Будинок постраждав через черговий російський обстріл керованою авіаційною бомбою.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE.
Атака на Харків 31 жовтня
За словами Чубенка, загиблому чоловіку, що мешкав у будинку, приблизно 25-30 років. Таким чином, кількість жертв внаслідок ворожого удару у Салтівському районі Харкова зросла до двох.
Відомо, що його тіло раніше виявили собаки-рятувальники.
Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки на місто загинув 15-річний хлопчик. Він перебував на першому поверсі девʼятиповерхівки в момент удару.
На місці удару побували кореспонденти Новини.LIVE та показали кадри наслідків терористичного акту Росії.
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