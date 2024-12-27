Больница в Харькове покупала свет у подсанкционной компании - детали

Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Харькове больница закупала электроэнергию у компании, которая находится под санкциями СНБО. Прокуроры добились взыскания более 200 тысяч гривен с ООО в пользу государства.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в п'ятницу, 27 декабря.

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Покупали электроэнергию у подсанкционной компании

В декабре 2022 года между одной из харьковских больниц и ООО заключен договор о поставках электроэнергии. По нему было оплачено более 200 тысяч гривен на счет компании.

Оказалось, что конечным бенефициаром является лицо, к которому еще в 2021 году применены персональные санкции СНБО, что делает невозможным участие в торгах.

В то же время ООО намеренно скрыло эту информацию с целью получения прибыли. Поэтому прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил иск полностью — договор признали недействительным и взыскали более 200 тысяч гривен в доход государства.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харькове заочно судили пророссийского блогера, который распространял фейки и оправдывал вооруженную агрессию РФ. Ему назначили 10 лет лишения свободы.

Также в харьковской прокуратуре сообщили, что с 24 февраля 2022 года в области обнаружили около 1000 пособников России