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У Харкові з підсанкційної компанії стягнули 200 тис. грн

27 грудня 2024 15:45
Євгенія Брюховецька - редактор
Лікарня у Харкові купувала світло в підсанкційної компанії — деталі
Гроші. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові лікарня закуповувала електроенергію у компанії, яка знаходиться під санкціями РНБО. Прокурори домоглися стягнення понад 200 тисяч гривень з ТОВ на користь держави.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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Купували електроенергію в підсанкційної компанії

У грудні 2022 року між однією з харківських лікарень та ТОВ укладено договір про постачання електроенергії. За ним було сплачено понад 200 тисяч гривень на рахунок компанії.

Виявилося, що кінцевим бенефіціаром є особа, до якої ще у 2021 році застосовано персональні санкції РНБО, що унеможливлює участь у торгах.

Водночас ТОВ навмисно приховало цю інформацію з метою отримання прибутку. Тому прокуратура звернулася до суду, який задовольнив позов повністю — договір визнали недійсним та стягнули понад 200 тисяч гривень в дохід держави.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харкові заочно судили проросійського блогера, який поширював фейки та виправдовував збройну агресію РФ. Йому призначили 10 років позбавлення волі.

Також у харківській прокуратурі повідомили, що від 24 лютого 2022 року в області виявили близько 1000 посібників Росії.

Харків лікарні електроенергія прокуратура світло

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