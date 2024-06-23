В Харькове предлагают переименовать улицу Павлова на Бандеры

Табличка в честь Степана Бандеры. Фото: Facebook/Юрий Лихота

В Харькове активисты в воскресенье, 23 июня, провели флешмоб в поддержку переименования улицы Академика Павлова. Они предлагают другое название — в честь Степана Бандеры.

Об этом пишет местное издание Думка.

Читайте также:

Переименование улицы в Харькове

Во флешмобе в Харькове сегодня приняли участие представители "Правого Сектора" и "Правої молоді". Они установили первую топонимическую табличку "Вул. Степана Бандеры, 1" и нанесли надписи "Східний Бандерштат".

Руководитель "Правого сектора" Юрий Лихота поделился, что активисты обращались с предложением о переименовании в Харьковский городской совет, но даже не получили ответа. А уже 3 мая они направили обращение к главе ОВА Олегу Синегубову.

"Мы хотели помочь теперь уже обладминистрации принять правильное решение, патриотическое, показать, что она патриотичная", — отметил Лихота.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение об изменении названий 18 топонимов. Они были связаны с государством-агрессором.

Также мы писали, что в Харькове планируется изменить названия двух станций метрополитена и переименовать еще ряд населенных пунктов.