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В Харькове призвали переименовать одну из улиц в честь Бандеры и уже установили табличку

23 июня 2024 13:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове предлагают переименовать улицу Павлова на Бандеры
Табличка в честь Степана Бандеры. Фото: Facebook/Юрий Лихота
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове активисты в воскресенье, 23 июня, провели флешмоб в поддержку переименования улицы Академика Павлова. Они предлагают другое название — в честь Степана Бандеры.

Об этом пишет местное издание Думка.

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Переименование улицы в Харькове

Во флешмобе в Харькове сегодня приняли участие представители "Правого Сектора" и "Правої молоді". Они установили первую топонимическую табличку "Вул. Степана Бандеры, 1" и нанесли надписи "Східний Бандерштат".

Руководитель "Правого сектора" Юрий Лихота поделился, что активисты обращались с предложением о переименовании в Харьковский городской совет, но даже не получили ответа. А уже 3 мая они направили обращение к главе ОВА Олегу Синегубову.

"Мы хотели помочь теперь уже обладминистрации принять правильное решение, патриотическое, показать, что она патриотичная", — отметил Лихота.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение об изменении названий 18 топонимов. Они были связаны с государством-агрессором.

Также мы писали, что в Харькове планируется изменить названия двух станций метрополитена и переименовать еще ряд населенных пунктов.

Харьков
Степан Бандера
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