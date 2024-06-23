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Авіаудар по Харкову — в ОВА розповіли про стан жертв після атаки по місту

23 червня 2024 10:07
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Ілля Рябінін
редактор
Синєгубов розповів про стан жертв внаслідок авіаудару по Харкову
Наслідки авіаудару по проспекту Гагаріна у Харкову. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Через авіаудар по Харкову потерпілих почали ушпиталювати також до лікарень Харківської області. В обласних шпиталях наразі надають допомогу 41 постраждалому, зокрема, трьом дітям.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 23 червня.

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Стан потерпілих через авіаудар по місту 

За його словами, четверо пацієнтів наразі у тяжкому стані, їх прооперовано. 

Стан двох дітей 12 та 13 років, як додав чиновник — середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно. 

"На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів", — каже Синєгубов. 

харків авіаудар
Скриншот допису Синєгубова

Авіаудар по Харкову — що відомо

Нагадаємо, 22 червня російські Повітряно-космічні сили завдали авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову.  

За словами мера міста, Ігоря Терехова, влучання трьох авіабомб сталося поблизу міського автовокзалу на проспекті Гагаріна, ще одна влучила в будинок. Він також додав, що Кремль зірвав випускний вечір харківських школярів, внаслідок чого діти були змушені його проводити в укритті.

Станом на ранок неділі, 23 червня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у п'ятиповерхівку. 

Харків
лікарні
Україна
Олег Синєгубов
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авіабомба

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