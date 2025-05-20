Терехов сообщил о закрытии модульного городка в Харькове

В Харькове закрыли модульный городок — Терехов объяснил причину
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что модульный городок для переселенцев в Слободском районе закрыли. По его словам, срок эксплуатации сооружений давно закончился.
Об этом Терехов сказал в эфире День.LIVE во вторник, 20 мая.
Модульный городок в Харькове
"Этот модульный городок построен вместе с правительством Германии тогда, когда на самом деле началась война в Донецкой и Луганской области, тогда к нам переехали вынужденные переселенцы", — сказал Терехов.
Он рассказал, что тогда состоялись переговоры с правительственной организацией Германии GIZ, которая предоставила городу контейнеры, рассчитаны всего на три года. Это и стало первым модульным городком в Украине и он был практически полностью заполнен людьми.
Однако сейчас он уже непригоден для жизни, поэтому власти Харькова приняли решение о невозможности дальнейшей эксплуатации городка. Людям предложили общежития и очень многие из них туда переехали.
"Многие из них уже настоящие харьковчане — они и приписаны в Харькове, работают в Харькове и их дети ходят в садики и школы города", — отметил Терехов.
Он добавил, что те люди, которые остались, — не хотят выезжать, но их все-таки перевезут в общежития, потому что модульный городок уже не пригоден для жизни.
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