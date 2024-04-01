В Харькове задержали работницу детсада, которая помогала российской армии

Последствия обстрелов РФ. Иллюстративное фото: Wikipedia

Служба безопасности Украины задержала сотрудницу детского сада в Харькове. Ее подозревают в корректировке ракетных ударов по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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В Харькове задержали корректировку

Так, сотрудница детского сада в свободное от работы время помогала россиянам попасть в пункты базирования Сил обороны в Харькове.

Она получала от оккупантов геолокацию потенциальных целей и скрыто за ними наблюдала — устанавливала ориентировочное количество личного состава и военной техники. Координаты на Google-картах и всю информацию она отправляла через мессенджер.

Скриншот переписки

Скриншот переписки

Скриншот переписки

На основании этого РФ готовила ракетные и дроновые атаки на город. Агента российской разведки удалось задержать еще на начальном этапе ее активности, поэтому были проведены комплексные мероприятия по обеспечению пунктов базирования защитников Харькова.

Оказалось, что женщину завербовали дистанционно осенью 2023 года. А в поле зрения россиян она попала из-за своего знакомого из Купянска, который сбежал в РФ.

Во время обысков был изъят мобильный телефон, используемый женщиной для коммуникации с агрессором.

Задержание корректировщика. Фото: СБУ

Ей сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Сейчас корректировщик находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, в Харькове пострадавшая от российских ракетных обстрелов оправдывала вооруженную агрессию РФ и поддерживала оккупацию территорий Украины.

Также мы писали, что в Харьковской области сообщили о подозрении агенту российской ФСБ, который передавал Кремлю информацию об объектах энергосистемы Украины.