У Харкові затримали працівницю дитсадку, яка допомагала російській армії

Наслідки обстрілів РФ. Ілюстративне фото: Wikipedia

Служба безпеки України затримала співробітницю дитячого садочку в Харкові. Її підозрюють в коригуванні ракетних ударів по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram у понеділок, 1 квітня.

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Так, співробітниця дитячого садка у вільний від роботи час допомагала росіянам поцілити в пункти базування Сил оборони в Харкові.

Вона отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей та приховано за ними спостерігала — встановлювала орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Координати на Google-картах та всю інформацію вона надсилала через месенджер.

Скриншот листування

Скриншот листування

Скриншот листування

На підставі цього РФ готувала ракетні та дронові атаки на місто. Агентку російської розвідки вдалося затримати ще на початковому етапі її активності, тому було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова.

Виявилося, що жінку завербували дистанційно восени 2023 року. А в поле зору росіян вона потрапила через свого знайомого з Куп’янська, який втік до РФ.

Під час обшуків було вилучено мобільний телефон, який жінка використовувала для комунікації з агресором.

Затримання коригувальниці. Фото: СБУ

Їй повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі коригувальниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Харкові постраждала від російського ракетного обстрілу виправдовувала збройну агресію РФ та підтримувала окупацію територій України.

Також ми писали, що на Харківщині повідомили про підозру агенту російської ФСБ, який передавав Кремлю інформацію про об'єкти енергосистеми України.