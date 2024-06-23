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В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания КАБа

23 июня 2024 08:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Атака авиабомбами на Харьков 22 июня – спасатели завершили работы
Последствия прилета КАБа. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска вчера нанесли удар авиабомбами по Харькову. На утро воскресенья, 23 июня, спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в пятиэтажку.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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По состоянию на шесть утра были завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой пятиэтажный дом в Харькове.

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Последствия прилета КАБа. Фото: ГСЧС
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Последствия прилета КАБа. Фото: ГСЧС

"В общей сложности на месте происшествия работало 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники", — говорится в сообщении.

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Последствия прилета КАБа. Фото: ГСЧС
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Последствия прилета КАБа. Фото: ГСЧС

По данным спасателей, по этому адресу из-за попадания авиабомбы погибли два человека, еще 53 пострадали, из которых трое — дети.

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Скриншот поста ГСЧС

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о росте числа раненых в результате российских обстрелов — пострадали 52 человека.

Также мы писали, что в сети показали кадры попадания авиационной бомбы по центру Харькова.

Харьков
обстрелы
война в Украине
атака
авиабомба

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