Атака авиабомбами на Харьков 22 июня – спасатели завершили работы

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания КАБа
Российские войска вчера нанесли удар авиабомбами по Харькову. На утро воскресенья, 23 июня, спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в пятиэтажку.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
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По состоянию на шесть утра были завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой пятиэтажный дом в Харькове.
"В общей сложности на месте происшествия работало 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, по этому адресу из-за попадания авиабомбы погибли два человека, еще 53 пострадали, из которых трое — дети.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о росте числа раненых в результате российских обстрелов — пострадали 52 человека.
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