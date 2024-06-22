Харків опинився під ворожими обстрілами — момент прильоту КАБа

Наслідки прильоту у Харкові 22 червня. Фото: Сергій Болвінов

У суботу, 22 червня, окупанти обстріляли Харків КАБами. Зокрема під ударом опинилася цивільна інфраструктура в центрі міста. Наразі повідомляють про 37 постраждалих, троє з яких перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник слідчого управління Сергій Болвінов у суботу, 22 червня.

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Постраждалі внаслідок удару по Харкову 22 червня

Болвінов повідомив, що серед поранених внаслідок ворожого удару по Харкову є дві неповнолітні дівчинки 12 та 13 років, одна з них перебуває у важкому стані. Ще двоє людей загинули на місці після атаки російського КАБу на проспекті Гагаріна — чоловік, який проходив повз будинок і опинився в епіцентрі вибуху та жінка, що перебувала на тролейбусній зупинці.

"Загалом внаслідок обстрілу поблизу автовокзалу поранено 37 людей. Троє з них у важкому стані з відкритими переломами. Кількість жертв може збільшуватися — зараз триває рятувальна операція, адже ударом була зруйнована житлова п'ятиповерхівка", — зазначив начальник слідчого управління.

Він додав, що Харків сьогодні був атакований керованими авіабомбами тричі. Друга атака сталася на одному з підприємств, де загинув охоронець, а четверо людей отримали поранення. Третє влучання відбулося в екопарк на околиці міста, де, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Ми писали, що під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура, зокрема, житловий будинок.

Також ми повідомляли, що в момент удару по Харкову в укритті проходив випускний дітей. Вони отримували дипломи про середню освіту.