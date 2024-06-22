У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу 22 червня

Терехов назвав нову кількість постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу
У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у суботу, 22 червня. Від атаки ворога постраждало 52 людини.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Поранені внаслідок обстрілу Харкова
"Постраждалих на цю хвилину 52", — розповів Терехов.
За його словами, з них троє дітей.
Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог влучив у житловий будинок.
Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару по Харкову в момент, коли в укритті проходив випускний дітей. Очільник ОВА Олег Синєгубов показав наслідки російського обстрілу міста.
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