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Терехов назвав нову кількість постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу

22 червня 2024 21:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу 22 червня
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у суботу, 22 червня. Від атаки ворога постраждало 52 людини.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"Постраждалих на цю хвилину 52", — розповів Терехов.

За його словами, з них троє дітей.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог влучив у житловий будинок.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару по Харкову в момент, коли в укритті проходив випускний дітей. Очільник ОВА Олег Синєгубов показав наслідки російського обстрілу міста.

війна
Харків
Україна
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
поранення

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