Атака авіабомбами на Харків 22 червня - рятувальники завершили роботи

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання КАБу
Російські війська вчора завдали удару авіабомбами по Харкову. Станом на ранок неділі, 23 червня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у п'ятиповерхівку.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.
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Станом на шосту ранку були завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий п'ятиповерховий будинок у Харкові.
"Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки", — йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, за цією адресою через влучання авіабомби загинуло дві людини, ще 53 постраждало, з яких троє — діти.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про зростання кількості поранених внаслідок російського обстрілу — постраждали 52 людини.
Також ми писали, що у мережі показали кадри влучання авіаційної бомби по центру Харкова.
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