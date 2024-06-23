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У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання КАБу

23 червня 2024 08:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Атака авіабомбами на Харків 22 червня - рятувальники завершили роботи
Наслідки прильоту КАБу. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вчора завдали удару авіабомбами по Харкову. Станом на ранок неділі, 23 червня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у п'ятиповерхівку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Атака на Харків 22 червня

Станом на шосту ранку були завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий п'ятиповерховий будинок у Харкові.

Через удар по Харкову 22 червня загинули люди
Наслідки прильоту КАБу. Фото: ДСНС
У Харкові поранено 53 людини внаслідок удару КАБами 22 червня
Наслідки прильоту КАБу. Фото: ДСНС

"Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки", — йдеться у повідомленні.

У Харкові на місці влучання КАБу 22 червня завершили роботи
Наслідки прильоту КАБу. Фото: ДСНС
Троє дітей поранено через удар авіабомбою по Харкову 22 червня
Наслідки прильоту КАБу. Фото: ДСНС

За даними рятувальників, за цією адресою через влучання авіабомби загинуло дві людини, ще 53 постраждало, з яких троє — діти.

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Скриншот допису ДСНС

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про зростання кількості поранених внаслідок російського обстрілу — постраждали 52 людини.

Також ми писали, що у мережі показали кадри влучання авіаційної бомби по центру Харкова.

Харків
обстріли
війна в Україні
атака
авіабомба

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