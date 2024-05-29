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В Харькове завершили поисковые работы в Эпицентре — окончательное количество погибших

29 мая 2024 18:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове завершили поисковые работы в Эпицентре, который обстреляли оккупанты 25 мая
Последствия обстрела Эпицентра в Харькове 25 мая. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове завершили поисковые работы в строительном гипермаркете "Эпицентр", который обстреляли российские оккупанты 25 мая. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате атаки.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram в среду, 29 мая.

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"Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории", — подчеркнул Клименко.

По его словам, криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, предоставивших биологические образцы для экспертиз. Также были привлечены кинологи. Служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.

Клименко сообщил, что в результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и семь женщин. Среди жертв есть 17-летний парень и 12-летняя девочка. К тому же еще 54 человека получили ранения.

"Враг сплошным бредом пытается оправдать удары по гипермаркету, типографии, другим объектам гражданской инфраструктуры", — добавил Клименко.

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Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". К моменту удара в здании могли находиться 200 гражданских.

Со временем недалеко от строительного гипермаркета в Харькове спасатели и следователи нашли неразорвавшийся боеприпас. Если бы он взорвался, жертв было бы гораздо больше.

По состоянию на 13:00 в среду, 29 апреля, установлена гибель 19 человек, пострадали 54 человека.

МВД
война
Харьков
украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
Игорь Клименко
Эпицентр

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