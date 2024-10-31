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В Харькове завершили спасательные работы после вражеского удара

31 октября 2024 19:09
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Обстрел Харькова 30 октября — работники ГСЧС завершили спасательные работы
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в 9-этажном жилом доме. В постройку вечером 30 октября попала авиабомба, сброшенная российскими войсками.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг, 31 октября.

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Обстрел Харькова 30 октября

В результате удара погибли три человека, среди которых двое детей. Еще 36 человек получили травмы разной степени тяжести.

В ликвидации последствий атак были привлечены спасатели Харьковского, Луганского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, а также сотрудники Специального центра быстрого реагирования. В ходе спасательных операций на местах происшествия работают также психологи ГСЧС, которые оказали поддержку 32 пострадавшим.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Работники ГСЧС на месте удара. Фото: ГСЧС
Работники ГСЧС на месте удара. Фото: ГСЧС
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС
Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС
Спасатели на месте удара в Харькове. Фото: ГСЧС
Спасатели на месте удара в Харькове. Фото: ГСЧС
Собака ГСЧС. Фото: ГСЧС
Собака ГСЧС. Фото: ГСЧС
Спасатели на месте удара в Харькове. Фото: ГСЧС
Спасатели на месте удара в Харькове. Фото: ГСЧС

Напомним, вечером 30 октября оккупанты атаковали Харьков КАБами — российская авиабомба попала в многоэтажку на Салтовке. Три человека погибли, более 30 пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время разборки завалов в разрушенной в Харькове многоэтажке спасатели достали тело 15-летнего ребенка.

Харьков ГСЧС обстрелы война в Украине Харьковская область

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