Обстрел Харькова 30 октября — работники ГСЧС завершили спасательные работы

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в 9-этажном жилом доме. В постройку вечером 30 октября попала авиабомба, сброшенная российскими войсками.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг, 31 октября.

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Обстрел Харькова 30 октября

В результате удара погибли три человека, среди которых двое детей. Еще 36 человек получили травмы разной степени тяжести.

В ликвидации последствий атак были привлечены спасатели Харьковского, Луганского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, а также сотрудники Специального центра быстрого реагирования. В ходе спасательных операций на местах происшествия работают также психологи ГСЧС, которые оказали поддержку 32 пострадавшим.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС на месте удара. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара в Харькове. Фото: ГСЧС

Собака ГСЧС. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара в Харькове. Фото: ГСЧС

Напомним, вечером 30 октября оккупанты атаковали Харьков КАБами — российская авиабомба попала в многоэтажку на Салтовке. Три человека погибли, более 30 пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время разборки завалов в разрушенной в Харькове многоэтажке спасатели достали тело 15-летнего ребенка.