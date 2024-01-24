В Харькове завершился разбор завалов на месте разрушенной пятиэтажки

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара в Харькове. Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Харькове завершились поисково-спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки. Как известно, Россия нанесла удар по этому жилому дому вчера, 23 января.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Отмечается, что сегодня, 24 января, были обнаружены тела еще двух человек и двух собак.

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара в Харькове. Фото: ГСЧС в Харьковской области

"Спасатели расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции. С помощью тяжелой инженерной техники в течение 2-х дней убрано 160 тонн строительного мусора", — говорится в сообщении.

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара в Харькове. Фото: ГСЧС в Харьковской области

В ведомстве добавили, что в результате удара РФ погибли десять человек.

Спасатели на месте ракетного удара в Харькове. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Что известно о российском обстреле Харькова 23 января

Вечером 23 января оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову. Как отмечают в прокуратуре, враг совершил атаку на Харьков 23 января в 22:00. Это был уже третий ракетный обстрел захватчиков по городу в сутки.

Также мы писали, что в городе под завалами многоэтажки обнаружили тела еще двух погибших. Число пострадавших возросло до 10.