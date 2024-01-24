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У Харкові завершився розбір завалів на місці зруйнованої п'ятиповерхівки

24 січня 2024 18:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харкові завершився розбір завалів на місці зруйнованої п'ятиповерхівки
Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару в Харкові. Фото: ДСНС у Харківській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харкові завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки. Як відомо, Росія завдала удару по цьому житловому будинку вчора, 23 січня.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Зазначається, що сьогодні, 24 січня, було знайдено тіла ще двох людей та двох собак. 

наслідки обстрілів у Харкові
Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару в Харкові. Фото: ДСНС у Харківській області

"Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції. За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття", — йдеться у повідомленні.

наслідки обстрілів у Харкові
Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару в Харкові. Фото: ДСНС у Харківській області

У відомстві додали, що внаслідок удару РФ загинуло десять людей. 

наслідки обстрілів у Харкові
Рятувальники на місці ракетного удару в Харкові. Фото: ДСНС у Харківській області

Що відомо про російський обстріл Харкова 23 січня

Ввечері 23 січня окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Як зазначають у прокуратурі, ворог здійснив атаку на Харків 23 січня о 22:00. Це був вже третій ракетний обстріл загарбників по місту за добу.

Також ми писали, що в місті під завалами багатоповерхівки виявили тіла ще двох загиблих. Кількість постраждалих зросла до 10.

смерть
Харків
ДСНС
рятувальники
люди
ракетний удар

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