Оккупанты ударили по жилому массиву в Харькове, в результате чего много разрушений и есть жертвы среди мирного населения

Пожарные и спасатели на месте происшествия. Иллюстративное фото: ГСЧС

Стали известны подробности циничной атаки российских оккупантов по Харьковщине, которая произошла вчера вечером, 3 апреля. Все шесть попаданий произошли в Новобаварском районе города, а также уже известно о жертвах среди горожан.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Что известно на данный момент

Спикер прокуратуры заявил, что по предварительным данным жертвами атаки стали двое местных жителей — они погибли. Вражеские удары пришлись именно на жилую застройку Харькова.

Разбито более сотни окон, уничтожены или повреждены легковые авто харьковчан. В целом повреждения получили более тридцати многоэтажек Харькова.

"Очень много разрушений. Много четырехэтажных домов. Все БПЛА попали довольно кучно, в радиусе нескольких километров. Это большой жилой массив в этом районе", — заявил представитель прокуратуры.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 22:14. Перед тем жителей региона предупреждали об опасности применения ударных БпЛА.

Прошлой ночью оккупанты также обстреливали Харьков. В городе прозвучало не менее 14 взрывов, зафиксированы немалые повреждения.