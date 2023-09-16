В Харькове столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие

Последствия ДТП в Харькове. Фото: Национальная полиция

В пятницу, 15 сентября, в Харькове произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Есть травмированные.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Читайте также:

ДТП в Харькове

Сообщается, что авария произошла около 15.54 на улице Клочковской. Столкнулись четыре транспортных средства: "МАЗ", Skoda Octavia, Peugeot 301 и Peugeot 3008.

В результате ДТП телесные повреждения получили 52-летний водитель легковушки Skoda и его 15-летняя пассажирка, а также 51-летний водитель и 11-летняя пассажирка автомобиля Peugeot 301.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Последствия ДТП в Харькове. Фото: Национальная полиция

Последствия ДТП в Харькове. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Харькове сегодня, 16 сентября, раздались взрывы. Город находился под обстрелом русской армии.

Добавим, российские оккупанты выпустили пять ракет С-300 по Холодногорскому району Харькова. В результате есть раненые.