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В Харькове столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие

16 сентября 2023 14:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие
Последствия ДТП в Харькове. Фото: Национальная полиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 15 сентября, в Харькове произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Есть травмированные.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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ДТП в Харькове

Сообщается, что авария произошла около 15.54 на улице Клочковской. Столкнулись четыре транспортных средства: "МАЗ", Skoda Octavia, Peugeot 301 и Peugeot 3008.

В результате ДТП телесные повреждения получили 52-летний водитель легковушки Skoda и его 15-летняя пассажирка, а также 51-летний водитель и 11-летняя пассажирка автомобиля Peugeot 301.

Правоохранители открыли уголовное производство.

ДТП в Харькове
Последствия ДТП в Харькове. Фото: Национальная полиция
ДТП в Харькове
Последствия ДТП в Харькове. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Харькове сегодня, 16 сентября, раздались взрывы. Город находился под обстрелом русской армии.

Добавим, российские оккупанты выпустили пять ракет С-300 по Холодногорскому району Харькова. В результате есть раненые.

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