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У Харкові зіштовхнулися чотири авто: є постраждалі

16 вересня 2023 14:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Харкові зіштовхнулися чотири авто: є постраждалі
Наслідки ДТП у Харкові. Фото: Національна поліція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 15 вересня, у Харкові сталася ДТП за участі чотирьох транспортних засобів. Є травмовані. 

Про це повідомляє поліція Харківської області. 

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ДТП у Харкові

Повідомляється, що аварія сталася близько 15:54 на вулиці Клочківській. Зіштовхнулися чотири транспортних засоби: "МАЗ", Skoda Octavia, Peugeot 301 та Peugeot 3008.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 52-річний водій легковика Skoda та його 15-річна пасажирка, а також 51-річний водій та 11-річна пасажирка автомобіля Peugeot 301.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 

ДТП у Харкові
Наслідки ДТП у Харкові. Фото: Національна поліція
ДТП у Харкові
Наслідки ДТП у Харкові. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Харкові сьогодні, 16 вересня, пролунали вибухи. Місто перебувало під обстрілом російської армії.

Додамо, російські окупанти випустили п'ять ракет С-300 по Холодногірському району Харкова. Внаслідок цього є поранені.

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