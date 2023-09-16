У Харкові зіштовхнулися чотири авто: є постраждалі

Наслідки ДТП у Харкові. Фото: Національна поліція

У п'ятницю, 15 вересня, у Харкові сталася ДТП за участі чотирьох транспортних засобів. Є травмовані.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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ДТП у Харкові

Повідомляється, що аварія сталася близько 15:54 на вулиці Клочківській. Зіштовхнулися чотири транспортних засоби: "МАЗ", Skoda Octavia, Peugeot 301 та Peugeot 3008.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 52-річний водій легковика Skoda та його 15-річна пасажирка, а також 51-річний водій та 11-річна пасажирка автомобіля Peugeot 301.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Наслідки ДТП у Харкові. Фото: Національна поліція

Наслідки ДТП у Харкові. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Харкові сьогодні, 16 вересня, пролунали вибухи. Місто перебувало під обстрілом російської армії.

Додамо, російські окупанти випустили п'ять ракет С-300 по Холодногірському району Харкова. Внаслідок цього є поранені.