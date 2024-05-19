Россияне атаковали общественные места в центре Харькова — есть пострадавшие
В Харькове местные жители снова услышали взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 19 мая
В Харьковской области в 13:54 объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.
В 15:14 Терехов сообщил, что в Харькове раздались взрывы.
В 15:15 глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что есть угроза повторных пусков.
В 15:35 Синегубов сообщил, что россияне ударили по открытой территории возле парковой зоны в Харькове.
В 15:36 Терехов заявил, что ракеты ударили по центральному району города. Одна ракета упала на кладбище, а вторая – в популярное среди жителей Харькова место отдыха.
В 15:41 мэр Харькова заявил, что уже есть информация о пострадавших.
Напомним, в Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, раздавались взрывы. Во время вражеских обстрелов зафиксировано попадание.
Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.
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