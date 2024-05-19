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Россияне атаковали общественные места в центре Харькова — есть пострадавшие

19 мая 2024 15:21
обновлено: 15:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне атаковали общественные места в центре Харькова — есть пострадавшие
Взрыв. Иллюстративное фото: соцсети
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Харькове местные жители снова услышали взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 19 мая

В Харьковской области в 13:54 объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.

Сообщение Воздушных Сил. Фото: скриншот
Сообщение Воздушных Сил. Фото: скриншот
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В 15:14 Терехов сообщил, что в Харькове раздались взрывы.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В 15:15 глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что есть угроза повторных пусков.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

В 15:35 Синегубов сообщил, что россияне ударили по открытой территории возле парковой зоны в Харькове.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

В 15:36 Терехов заявил, что ракеты ударили по центральному району города. Одна ракета упала на кладбище, а вторая – в популярное среди жителей Харькова место отдыха.

В 15:41 мэр Харькова заявил, что уже есть информация о пострадавших.

Сообщения Игоря Терехова. Фото: скриншот
Сообщения Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, раздавались взрывы. Во время вражеских обстрелов зафиксировано попадание.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.

россия
война
Харьков
Украина
обстрелы
Игорь Терехов
Олег Синегубов
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атака

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