Россияне атаковали общественные места в центре Харькова — есть пострадавшие

Взрыв. Иллюстративное фото: соцсети

В Харькове местные жители снова услышали взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 19 мая

В Харьковской области в 13:54 объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.

Сообщение Воздушных Сил. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В 15:14 Терехов сообщил, что в Харькове раздались взрывы.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В 15:15 глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что есть угроза повторных пусков.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

В 15:35 Синегубов сообщил, что россияне ударили по открытой территории возле парковой зоны в Харькове.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

В 15:36 Терехов заявил, что ракеты ударили по центральному району города. Одна ракета упала на кладбище, а вторая – в популярное среди жителей Харькова место отдыха.

В 15:41 мэр Харькова заявил, что уже есть информация о пострадавших.

Сообщения Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, раздавались взрывы. Во время вражеских обстрелов зафиксировано попадание.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.