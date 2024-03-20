В Харькове снова увеличилось количество пострадавших, есть пропавшие без вести
Российские оккупанты в среду, 20 марта, ударили ракетой по Харькову. Число раненых в результате обстрела снова увеличилось — до девяти.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ракетный удар по Харькову 20 марта
"UPD: по состоянию на данный момент количество раненых выросло до девяти человек", — говорится в сообщении.
Также известно о пяти погибших жителях города.
В то же время мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в результате ракетного удара по предприятию пять человек пропали без вести.
"Вдобавок к пяти погибшим имеем еще столько же пропавших без вести", — написал он.
По словам городского головы, личности пропавших установлены, но они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших.
Также известно, что пожар на месте почти ликвидирован, есть только тление в пострадавшем здании.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, в ГСЧС показали последствия сегодняшних обстрелов Харькова. Там продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара.
Ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что семь раненых в Харькове были госпитализированы, одному из них оказали помощь на месте.
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