Удар РФ по Харкову 22 червня — Синєгубов назвав нову кількість постраждалих

У Харкові знову зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу
У Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару у суботу, 22 червня. Наразі відомо, що ворог поранив щонайменше 25 людей.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Удар по Харкову 22 червня
Ворог завдав удару по місту керованим боєприпасом. Наразі відомо про трьох загиблих та 25 поранених.
За словами Синєгубова, 16 людей госпіталізовано, двоє з них — діти. Четверо перебувають у важкому стані.
"Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини", — додав очільник Харківської ОВА.
Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Згодом у місті різко зросла кількість постраждалих. Наразі триває розбір завалів.
Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог завдав удару по житловому будинку.
Читайте Новини.LIVE!