Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові знову зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу arrow

У Харкові знову зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу

22 червня 2024 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Удар РФ по Харкову 22 червня — Синєгубов назвав нову кількість постраждалих
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Харкова 22 червня. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару у суботу, 22 червня. Наразі відомо, що ворог поранив щонайменше 25 людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Удар по Харкову 22 червня

Ворог завдав удару по місту керованим боєприпасом. Наразі відомо про трьох загиблих та 25 поранених.

За словами Синєгубова, 16 людей госпіталізовано, двоє з них — діти. Четверо перебувають у важкому стані.

Обстріл Харкова 22 червня
Наслідки російського удару по Харкову 22 червня. Фото: Новини.LIVE

"Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини", — додав очільник Харківської ОВА.

Наслідки російського удару по Харкову 22 червня
Наслідки російського удару по Харкову 22 червня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Згодом у місті різко зросла кількість постраждалих. Наразі триває розбір завалів.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог завдав удару по житловому будинку.

війна
Харків
Україна
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту