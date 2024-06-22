Удар РФ по Харкову 22 червня — Синєгубов назвав нову кількість постраждалих

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Харкова 22 червня. Фото: ДСНС

У Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару у суботу, 22 червня. Наразі відомо, що ворог поранив щонайменше 25 людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Ворог завдав удару по місту керованим боєприпасом. Наразі відомо про трьох загиблих та 25 поранених.

За словами Синєгубова, 16 людей госпіталізовано, двоє з них — діти. Четверо перебувають у важкому стані.

Наслідки російського удару по Харкову 22 червня. Фото: Новини.LIVE

"Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини", — додав очільник Харківської ОВА.

Наслідки російського удару по Харкову 22 червня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Згодом у місті різко зросла кількість постраждалих. Наразі триває розбір завалів.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог завдав удару по житловому будинку.