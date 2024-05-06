Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате обстрела на Пасху arrow

В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате обстрела на Пасху

6 мая 2024 10:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате обстрела на Пасху
Последствия обстрела Харькова 5 мая. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского обстрела на Пасху, 5 мая. Враг ранил 16 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 6 мая.

Читайте также:

Пострадавшие в результате удара РФ по Харькову

Захватчики сбросили управляемую авиационную бомбу по Шевченковскому и Киевскому районам. 

Противник повредил 14 многоквартирных домов, три автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, восемь частных домов, гаражи, кафе, а также разрушил три частных дома.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 5 мая россияне ударили по центральной части Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что попадание произошло в Шевченковском районе города. Также захватчики попали в частный дом.

Позже Харьковская областная прокуратура обнародовала видеозапись с коптера. На этом видео с высоты птичьего полета зафиксировано разрушение города после российской атаки.

война
Харьков
Украина
обстрелы
оккупанты
Пасха
Олег Синегубов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации