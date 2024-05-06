В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате обстрела на Пасху

Последствия обстрела Харькова 5 мая. Фото: t.me/synegubov

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского обстрела на Пасху, 5 мая. Враг ранил 16 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 6 мая.

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Захватчики сбросили управляемую авиационную бомбу по Шевченковскому и Киевскому районам.

Противник повредил 14 многоквартирных домов, три автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, восемь частных домов, гаражи, кафе, а также разрушил три частных дома.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 5 мая россияне ударили по центральной части Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что попадание произошло в Шевченковском районе города. Также захватчики попали в частный дом.

Позже Харьковская областная прокуратура обнародовала видеозапись с коптера. На этом видео с высоты птичьего полета зафиксировано разрушение города после российской атаки.