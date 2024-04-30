В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ

Последствия российского обстрела Харькова 30 апреля. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты во вторник, 30 апреля, атаковали Харьков. В результате обстрела погиб один человек, еще десять человек — получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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В результате вражеского авиаудара по Киевскому району Харькова получили травмы шесть человек. Среди них:

двое мужчин;

две женщины;

двое полицейских.

Обломками и взрывной волной повреждено не менее 46 гаражей. В результате атаки РФ три автомобиля сгорели, еще десять — повреждены.

"В целом в результате сегодняшней атаки врага по городу погиб один человек, еще десять — травмированы", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российская армия 30 апреля нанесла удар авиационной бомбой по Харькову. Погиб 24-летний гражданский мужчина, работавший на предприятии — во время удара он был на работе и получил обломочное ранение.

Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате атаки россиян пострадали два района. Повреждены коммунальное имущество и частные автомобили.