В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ
Российские оккупанты во вторник, 30 апреля, атаковали Харьков. В результате обстрела погиб один человек, еще десять человек — получили травмы.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Последствия российского обстрела Харькова
В результате вражеского авиаудара по Киевскому району Харькова получили травмы шесть человек. Среди них:
- двое мужчин;
- две женщины;
- двое полицейских.
Обломками и взрывной волной повреждено не менее 46 гаражей. В результате атаки РФ три автомобиля сгорели, еще десять — повреждены.
"В целом в результате сегодняшней атаки врага по городу погиб один человек, еще десять — травмированы", — говорится в сообщении.
Напомним, российская армия 30 апреля нанесла удар авиационной бомбой по Харькову. Погиб 24-летний гражданский мужчина, работавший на предприятии — во время удара он был на работе и получил обломочное ранение.
Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате атаки россиян пострадали два района. Повреждены коммунальное имущество и частные автомобили.
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