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В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ

30 апреля 2024 17:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ
Последствия российского обстрела Харькова 30 апреля. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты во вторник, 30 апреля, атаковали Харьков. В результате обстрела погиб один человек, еще десять человек — получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Последствия российского обстрела Харькова

В результате вражеского авиаудара по Киевскому району Харькова получили травмы шесть человек. Среди них:

  • двое мужчин;
  • две женщины;
  • двое полицейских.

Обломками и взрывной волной повреждено не менее 46 гаражей. В результате атаки РФ три автомобиля сгорели, еще десять — повреждены.

"В целом в результате сегодняшней атаки врага по городу погиб один человек, еще десять — травмированы", — говорится в сообщении.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российская армия 30 апреля нанесла удар авиационной бомбой по Харькову. Погиб 24-летний гражданский мужчина, работавший на предприятии — во время удара он был на работе и получил обломочное ранение.

Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате атаки россиян пострадали два района. Повреждены коммунальное имущество и частные автомобили.

война
Харьков
обстрелы
прокуратура
оккупанты

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