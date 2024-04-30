Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Ранкова атака на Харків — в ОВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу arrow

Ранкова атака на Харків — в ОВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу

30 квітня 2024 13:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ранкова атака на Харків — в ОВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу
Рятувальники ліквідовують пожежу на місці авіаудару. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія у вівторок, 30 квітня, завдала удару авіаційною бомбою по Харкову. Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого та дев'ятеро поранених.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Авіаудар по Харкову 30 квітня

"Дев'ять людей поранено та одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами Харкова", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, загинув 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві — під час удару він був на роботі та отримав уламкове поранення.

обстріл Харкова 30 квітня
Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

А серед дев'яти поранених до медичних установ були ушпиталені з вибуховими травмами три жінки віком 28, 38, 40 та один 42-річний чоловік. Решта шість постраждалих отримали допомогу на місці — у більшості з них гостра реакція на стрес.

обстріл Харкова КАБами 30 квітня
Рятувальник на місці авіаудару. Фото: ОВА

Синєгубов розповів, що перше влучання ворожої авіабомби сталося в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку: розтрощені понад 40 гаражів, зайнялись три легкові автомобілі, ще шість — пошкоджені.

Наслідки обстрілу Харкова 30 квітня
Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Другий удар окупанти здійснили по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі.

null
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, у Харкові та області сьогодні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб.

Згодом повідомили про влучання в районі житлової забудови у Київському районі Харкова. Зокрема, удари зафіксовані біля паркової зони.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по Харкову авіаційними бомбами. Про це таку загрозу раніше попереджали Повітряні сили.

Під час ранкової ворожої атаки по Харкову під прицілом опинилася цивільна інфраструктура у Київському та Холодногірському районах міста. У ДСНС показали кадри жахливих наслідків російського терору.

Харків
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри