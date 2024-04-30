Ранкова атака на Харків — в ОВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу

Рятувальники ліквідовують пожежу на місці авіаудару. Фото: ОВА

Російська армія у вівторок, 30 квітня, завдала удару авіаційною бомбою по Харкову. Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого та дев'ятеро поранених.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Дев'ять людей поранено та одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами Харкова", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, загинув 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві — під час удару він був на роботі та отримав уламкове поранення.

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

А серед дев'яти поранених до медичних установ були ушпиталені з вибуховими травмами три жінки віком 28, 38, 40 та один 42-річний чоловік. Решта шість постраждалих отримали допомогу на місці — у більшості з них гостра реакція на стрес.

Рятувальник на місці авіаудару. Фото: ОВА

Синєгубов розповів, що перше влучання ворожої авіабомби сталося в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку: розтрощені понад 40 гаражів, зайнялись три легкові автомобілі, ще шість — пошкоджені.

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Другий удар окупанти здійснили по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, у Харкові та області сьогодні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб.

Згодом повідомили про влучання в районі житлової забудови у Київському районі Харкова. Зокрема, удари зафіксовані біля паркової зони.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по Харкову авіаційними бомбами. Про це таку загрозу раніше попереджали Повітряні сили.

Під час ранкової ворожої атаки по Харкову під прицілом опинилася цивільна інфраструктура у Київському та Холодногірському районах міста. У ДСНС показали кадри жахливих наслідків російського терору.