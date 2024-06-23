Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове возросло количество раненых в результате обстрела РФ arrow

В Харькове возросло количество раненых в результате обстрела РФ

23 июня 2024 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Харькова 23 июня — количество раненых выросло
Спасатели разбирают завалы в результате обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове в воскресенье, 23 июня, возросло количество раненых в результате российского обстрела. К тому же оккупанты убили одного человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела Харькова

"В результате вражеского авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районах Харькова травмированы десять человек", — рассказал Синегубов.

Среди травмированных двое подростков 15 и 16 лет. По словам Синегубова, двое в тяжелом состоянии, один человек получил ранение средней степени.

Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению.

"Без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвращением электроэнергии", — добавил глава Харьковской ОВА.

Напомним, 23 июня в Харькове прозвучала серия из трех взрывов из-за авиаударов, в результате чего в нескольких районах города исчезло водоснабжение. Также в городе раздавались взрывы из-за ракет С-300.

Известно, что у части харьковчан отсутствует электроснабжение. Это последствие российского удара по городу.

война
Харьков
Украина
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление