Обстрел Харькова 23 июня — количество раненых выросло

Спасатели разбирают завалы в результате обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov

В Харькове в воскресенье, 23 июня, возросло количество раненых в результате российского обстрела. К тому же оккупанты убили одного человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Последствия обстрела Харькова

"В результате вражеского авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районах Харькова травмированы десять человек", — рассказал Синегубов.

Среди травмированных двое подростков 15 и 16 лет. По словам Синегубова, двое в тяжелом состоянии, один человек получил ранение средней степени.

Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению.

"Без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвращением электроэнергии", — добавил глава Харьковской ОВА.

Напомним, 23 июня в Харькове прозвучала серия из трех взрывов из-за авиаударов, в результате чего в нескольких районах города исчезло водоснабжение. Также в городе раздавались взрывы из-за ракет С-300.

Известно, что у части харьковчан отсутствует электроснабжение. Это последствие российского удара по городу.