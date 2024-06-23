Обстріл Харкова 23 червня — кількість поранених зросла

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу РФ
У Харкові в неділю, 23 червня, зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. До того ж окупанти вбили одну людину.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Наслідки обстрілу Харкова
"Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільних об‘єктах Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано десять людей", — розповів Синєгубов.
Серед травмованих є двоє підлітків 15 та 16 років. За словами Синєгубова, двоє у важкому стані, одна людина дістала поранення середнього ступеня.
Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.
"Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії", — додав очільник Харківської ОВА.
Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія з трьох вибухів через авіаудари, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання. Також у місті лунали вибухи через ракети С-300.
Відомо, що у частини харків'ян відсутнє електропостачання. Це наслідок російського удару по місту.
Читайте Новини.LIVE!