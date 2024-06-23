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У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу РФ

23 червня 2024 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Харкова 23 червня — кількість поранених зросла
Рятувальники розбирають завали внаслідок обстрілу Харкова. Фото архівне: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові в неділю, 23 червня, зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. До того ж окупанти вбили одну людину.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільних об‘єктах Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано десять людей", — розповів Синєгубов.

Серед травмованих є двоє підлітків 15 та 16 років. За словами Синєгубова, двоє у важкому стані, одна людина дістала поранення середнього ступеня. 

Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.

"Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії", — додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія з трьох вибухів через авіаудари, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання. Також у місті лунали вибухи через ракети С-300.

Відомо, що у частини харків'ян відсутнє електропостачання. Це наслідок російського удару по місту.

війна
Харків
Україна
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

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