Взрывы в Харькове 20 октября – детали обстрела от Терехова

В Харькове возросло количество пострадавших — подробности мэра
Российские войска вечером в воскресенье, 20 октября, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Харькову. Число пострадавших возросло до четырех.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 20 октября
По предварительной информации от городских властей, одно попадание произошло в Основянском районе Харькова возле жилого дома.
"На данный момент имеем сведения о четырех пострадавших", — отметил Терехов.
Он добавил, что другой удар зафиксирован в Киевском районе возле одного из супермаркетов. Рядом повреждена автомобильная заправка, ожидается подтверждение.
Напомним, вечером в Харькове раздались взрывы. Жителей города предупреждали об угрозе применения КАБов.
Впоследствии Терехов отметил, что попадания произошли в трех районах Харькова, там фиксируют проблемы с электроэнергией.
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