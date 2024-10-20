Взрывы в Харькове 20 октября – детали обстрела от Терехова

Ликвидация последствий атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска вечером в воскресенье, 20 октября, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Харькову. Число пострадавших возросло до четырех.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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Обстрел Харькова 20 октября

По предварительной информации от городских властей, одно попадание произошло в Основянском районе Харькова возле жилого дома.

"На данный момент имеем сведения о четырех пострадавших", — отметил Терехов.

Он добавил, что другой удар зафиксирован в Киевском районе возле одного из супермаркетов. Рядом повреждена автомобильная заправка, ожидается подтверждение.

Скриншот поста Терехова

Напомним, вечером в Харькове раздались взрывы. Жителей города предупреждали об угрозе применения КАБов.

Впоследствии Терехов отметил, что попадания произошли в трех районах Харькова, там фиксируют проблемы с электроэнергией.