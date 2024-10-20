Вибухи у Харкові 20 жовтня - деталі обстрілу від Терехова

У Харкові зросла кількість постраждалих — подробиці від мера
Російські війська увечері в неділю, 20 жовтня, завдали удару керованою авіаційною бомбою по Харкову. Кількість постраждалих зросла до чотирьох.
Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 20 жовтня
За попередньою інформацією від міської влади, одне влучання сталося в Основʼянському районі Харкова біля житлового будинку.
"На дану хвилину маємо відомості про чотирьох постраждалих", — зазначив Терехов.
Він додав, що інший удар зафіксовано у Київському районі біля одного з супермаркетів. Поруч пошкоджено автомобільну заправку, наразі очікується підтвердження.
Нагадаємо, увечері в Харкові пролунали вибухи. Мешканців міста попереджали про загрозу застосування КАБів.
Згодом Терехов зазначив, що влучання відбулися у трьох районах Харкова, там фіксують проблеми з електроенергією.
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