Вибухи у Харкові 20 жовтня - деталі обстрілу від Терехова

Ліквідація наслідків атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська увечері в неділю, 20 жовтня, завдали удару керованою авіаційною бомбою по Харкову. Кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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За попередньою інформацією від міської влади, одне влучання сталося в Основʼянському районі Харкова біля житлового будинку.

"На дану хвилину маємо відомості про чотирьох постраждалих", — зазначив Терехов.

Він додав, що інший удар зафіксовано у Київському районі біля одного з супермаркетів. Поруч пошкоджено автомобільну заправку, наразі очікується підтвердження.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, увечері в Харкові пролунали вибухи. Мешканців міста попереджали про загрозу застосування КАБів.

Згодом Терехов зазначив, що влучання відбулися у трьох районах Харкова, там фіксують проблеми з електроенергією.