Массированный удар по Харькову — много пострадавших, попадание в дома и торговый центр

Удар по Харькову — много раненых, повреждены дома и ТЦ
В воскресенье, 1 сентября, россияне нанесли около десяти ударов по Харькову. Оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру, есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Последствия российской атаки на Харьков
По словам Синегубова, среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских "прилетов" торговый центр, объект спортивной инфраструктуры и жилые дома.
Кроме того, известно о пострадавших, среди которых ребенок. Также ранения получили два медика, врач — в тяжелом состоянии.
"Известно о 13 пострадавших, среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс", — говорится в сообщении.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по району частной застройки.
"Горят несколько подворий, супермаркет", — добавил он.
Также городской глава уточнил количество пострадавших.
"Девять раненых в Салтовском районе и шесть в Немышлянском. Всего на данную минуту 15", — подчеркнул мэр Харькова.
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