Массированный удар по Харькову — много пострадавших, попадание в дома и торговый центр

Дым после российского обстрела Харькова. Фото: соцсети

В воскресенье, 1 сентября, россияне нанесли около десяти ударов по Харькову. Оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру, есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских "прилетов" торговый центр, объект спортивной инфраструктуры и жилые дома.

Кроме того, известно о пострадавших, среди которых ребенок. Также ранения получили два медика, врач — в тяжелом состоянии.

"Известно о 13 пострадавших, среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс", — говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по району частной застройки.

"Горят несколько подворий, супермаркет", — добавил он.

Также городской глава уточнил количество пострадавших.

"Девять раненых в Салтовском районе и шесть в Немышлянском. Всего на данную минуту 15", — подчеркнул мэр Харькова.