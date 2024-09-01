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Удар по Харькову — много раненых, повреждены дома и ТЦ

1 сентября 2024 14:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Массированный удар по Харькову — много пострадавших, попадание в дома и торговый центр
Дым после российского обстрела Харькова. Фото: соцсети
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В воскресенье, 1 сентября, россияне нанесли около десяти ударов по Харькову. Оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру, есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских "прилетов" торговый центр, объект спортивной инфраструктуры и жилые дома.

Кроме того, известно о пострадавших, среди которых ребенок. Также ранения получили два медика, врач — в тяжелом состоянии.

"Известно о 13 пострадавших, среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс", — говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по району частной застройки.

"Горят несколько подворий, супермаркет", — добавил он.

Также городской глава уточнил количество пострадавших.

"Девять раненых в Салтовском районе и шесть в Немышлянском. Всего на данную минуту 15", — подчеркнул мэр Харькова.

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